وزير خارجية اليونان: الرئيس السيسي لديه وجهة نظر بناءة في كل الموضوعات

قال جيورجوس جيرابيتريتيس، وزير الخارجية اليوناني، إنه عقد مباحاثات مطولة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن الرئيس وجهة نظره بناءة في كل الموضوعات، ومؤخرا مصر كان بها العديد من الأمور المشتركة مع اليونان، ما يجعلنا متفائلين بمستقبل مشترك بين البلدين.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي مع سامح شكري وزير الخارجية، أن هناك أعمدة للاستقرار في هذا الإقليم المتقلب ولدينا فهم مشترك وكذلك تناولنا التحديات المشتركة، وقبرص تمثل لنا تحالفا ثلاثيًا للبلدان الثلاث وهو تحالف قوي بالنسبة لربط الكهرباء الذي أشار إليه الوزير سامح شكري بين مصر واليونان ووافقت عليه المفوضية الأوروبية، ونسعى إلى المزيد من التعاون في العديد في المجالات التجارية والثقافية والسياحية.