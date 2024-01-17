وزير الخارجية اليوناني: نشعر بالقلق تجاه أحداث غزة.. ونسعى لتعزيز السلام في المنطقة

قال وزير الخارجية اليوناني، جيورجوس جيرابيتريتيس، إنّ بلاده تحاول العمل لتعزيز السلام والاستقرار في المنقطة، وتشعر بالقلق تجاه ما يحدث في غزة، ومن احتمالية انتشار الصراع إلى دول أخرى.

وأضاف وزير الخارجية اليوناني، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع سامح شكري وزير الخارجية: «لدينا مصالح مشتركة من أجل فرض الاستقرار في الإقليم على النطاق الأوسع»، موضحا أنّ مصر حليفا استراتيجيا في المنطقة العربية.