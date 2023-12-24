الملح المصري يغزو أسواق العالم.. أبرزها اليونان وقبرص وكينيا

سجلت صادرات مصر من ملح الطعام نحو 90 مليون جنيه، وفق ما أعلنته شركة النصر للملاحات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الاعمال، حيث جرى تصدير الملح لـ8 دول أبرزها «اليونان - قبرص - كينيا - غينيا - بلغاريا - سلوفينيا، كرواتيا - رومانيا».

زيادة في الإنتاج بنسبة 115%

وبحسب بيانات الشركة، فإنّ ‏كمية الاستخراج من ملاحة برج العرب المملوكة للشركة زادت بنسب 115% عن المستهدف لتبلغ كميتها نحو 200 طن و40 ألفا، فيما حققت مبيعات الملاحة 84.9 مليون جنيه، وجرى استخراج 526 ألف طن من ملاحة سبيكة بلغت قيمة المبيعات 95.3 مليون جنيه، وبلغ استخراج الملح من ملاحة المكس 514 ألف طن وبلغ استخرج ملاحة بورفؤاد 52 ألف طن.

ويبلغ إنتاج مصر من الملح نحو 4.6 مليون طن، حيث يتم استخراج الملح من عدد من الملاحات في الإسكندرية وبورسعيد وشمال سيناء وسيوة.

خطة لتطوير الشركات التابعة لوزارة قطاع الاعمال

ووضعت وزارة قطاع الأعمال العام استراتيجية واضحة لتطوير شركاتها التابعة وتحقيق معدلات نمو وربح جيدة، من خلال تنفيذ خطة شاملة ومتكاملة للتطوير والتحديث وتعظيم العوائد وحسن إدارة الأصول والاستفادة من رأس المال البشري وترشيد النفقات والحكومية، والعمل على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتدشين خريطة استثمارية بالمشروعات والفرص المتاحة وطرحها أمام القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية، وتدريب العاملين عبر برامج متخصصة داخل كل قطاع وشركة كأحد أهم دعائم مشروع التطوير الشامل الذي يجري تنفيذه حاليًا.