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وزير الخارجية: بمجرد زوال الاحتلال الإسرائيلي لن يبقى سبب للعنف بالمنطقة

كتب:

نرمين عفيفي
02:52 م | الأربعاء 17 يناير 2024
سامح شكري وزير الخارجية

سامح شكري وزير الخارجية

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قام بجولة للشرق الأوسط زار خلالها العديد من الدول، وتحدث عن ضرورة تجاوز الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية وضرورة أخذ خطوات فعلية من أجل تهدئة الأوضاع، ولكن لم يصل الحديث لدرجة المطالبة بوقف إطلاق النار، ولكن الموقف المصري لم يتغير والقاهرة تطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار.

وأضاف وزير الخارجية خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره اليوناني، أن أكثر من 70% تقريبا من قتلى غزة من النساء والأطفال، ونظل بالعمل الوثيق مع الشركاء الدوليين من أجل العمل على وقف إطلاق النار وتوفير المساعدات ومنع النزوح وإقامة الدولة الفلسطينية، خصوصا وأن الصراع ودوائر الصراع عبر السنوات الماضية مرتبطة بوجود حالة احتلال، وبمجرد زوال الاحتلال لن يبقى سبب للمقاومة واللجوء لأي عنف.

 

 

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بقلم نرمين عفيفي