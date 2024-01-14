شكري: العدوان الإسرائيلي أجبر الشعب الفلسطيني بالكامل على الهجرة إلى جنوب غزة

قال سامح شكري وزير الخارجية، إنّه منذ بداية الأزمة في قطاع غزة، حذّرت مصر من توسعة رقعة الصراع وطالبت بوقف الصراع في غزة والتوسع في الأعمال العسكرية، لافتة إلى الأضرار البالغة على الشعب الفلسطيني والمدنيين في غزة.

وأضاف شكري خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع نظيره الصيني وانج يي، أنّ العدوان الإسرائيلي أجبر الشعب الفلسطيني بالكامل على الهجرة إلى جنوب غزة، فضلا عن قلة المساعدات ونفاذها بالقطاع والوضع الصحي والإنساني وتدهوره، والتصعيد على الحدود اللبنانية والتوتر في البحر الأحمر، مؤكدا أنّ كل هذه الأمور تنبئ عن عمد أو خطأ بتوسيع رقعة الصراع ودخول المنطقة في حلقة مفرغة من التصعيد الذي يحمل انعكاسات بالغة الخطورة على الأمن والاستقرار والاقتصاد وحياة المواطنين.

وأكد شكري، أهمية وقف إطلاق النار في غزة والتعامل مع قضية الاحتلال الإسرائيلي والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية، من خلال توافق دولي في إطار توقيت محدد والاعتراف بفلسطين كدولة بعضوية كاملة بالأمم المتحدة، لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي وخروج المنطقة من الدورات المستمرة للعنف والصراع والانتقام، وفتح الباب أمام الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة.