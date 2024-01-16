خالد البلشي: وائل الدحدوح كان يرغب في استكمال عمله رغم إصابته لولا تدخل أصدقائه

وجه خالد البلشي، نقيب الصحفيين، التحية لوائل الدحدوح وكل الصحفيين الفلسطينيين الذين يعملون في ظروف صعبة لا يتحملها أحد، وسط جرائم بشرية هي الأكبر في تاريخ العالم من قبل جيش الاحتلال، حيث أن جيش الاحتلال يستهدف الصحفيين وأسرهم داخل الأراضي الفلسطينية، فضلا عن استهداف أكثر من 80 مقرا إعلاميا.

جيش الاحتلال يستهدف الصحافة والحقيقة بشكل ممنهج

وأضاف «البلشي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع عبر قناة «سي بي سي»، أن جيش الاحتلال يستهدف بشكل ممنهج للصحافة وللحقيقة ولنقل الحقيقة أمام العالم أجمع، لافتا إلى أن الصحفي وائل الدحدوح قدم طلب من خلال المقربين لخروجه للعلاج داخل مصر، ومن ثم بدأت النقابة بالعمل في هذا الصدد.

الدحدوح كان يصر على معاودة عمله رغم الإصابة

وتابع نقيب الصحفيين، أن وائل الدحدوح أكد أنه يرغب في العلاج ومعاودة العمل من جديد في فلسطين، لافتا إلى أن وائل الدحدوح يعاني من آثار في يديه نتيجة القصف المستمر الذي كان يعمل فيه، وعلى الرغم من كل ما عانى منه كان مترددا في الخروج من غزة ويرغب في أن يواصل القتال في عمله حتى اللحظة الأخيرة.

شكر للدولة المصرية

وتابع، أن بعض الأصدقاء هم من أقنعوه بالخروج لتلقي العلاج خارج فلسطين، وتم استقباله بعد دخوله من معبر رفح، ووجه الشكر لكل من ساهم في خروجه، ولكل الأطراف وعلى رأسها نقابة الصحفيين والدولة المصرية.