ناصر ماهر يعلن الرحيل عن الأهلي

أعلن ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، رحيله عن القلعة الحمراء بشكل رسمي، موجها رسالة وداع إلى جماهير النادي الأحمر، حيث كتب اللاعب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «اليوم أعلن رحيلي عن النادي الأهلي يعلم الله أنني لم أدخر جهدا أو نقطة عرق في سبيل خدمة النادي الأهلي أشكر الجمهور السند الحقيقي وأشكر زملاءي وأتمنى لهم التوفيق وللفريق في ما هوا قادم».

ومؤخرا أنهت إدارة نادي فيوتشر إف سي، كل المفاوضات والاتفاقات كافة مع إدارة النادي الأهلي، من أجل الحصول على خدمات ناصر ماهر، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، منتصرة بذلك على بيراميدز، في الظفر بخدمات اللاعب، بعدما تقدم بعرض مالي يفوق الآخر الذي قدمته إدارة السماوي، وانتظم ناصر ماهر في معسكر فريق فيوتشر إف سي، الذي يقام في أحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر، بعد توقيع عقود الانضمام إلى صفوف النادي الصاعد حديثًا إلى الدوري الممتاز، وينشر لكم «الوطن سبورت» سعر بيع ناصر ماهر إلى فيوتشر.

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