وزير الخارجية اليوناني: إدخال الأدوية لقطاع غزة خطوة جيدة ولكنها ليست كافية

قال جيورجوس جيرابيتريتيس، وزير الخارجية اليوناني، إننا نبذل قصاري جهدنا لمنع التصعيد في قطاع غزة وكذلك إيجاد حل لهذه المشكلة الحادة والاضطرابات في المنطقة.

وأضاف الوزير: «نثني على مبادرات مصر لإيجاد حلول واقتراح خطة مرنة ومستدامة لحل الأزمة الإنسانية وإعداد موقف مستدام لما بعد الحرب»، مشيرة إلى أنه هناك حاجة إلى عمل سريع من أجل تحصين المنشآت في غزة، كما أن الاتفاق بإدخال المزيد من الأدوية والمساعدات الإنسانية لغزة هي خطوة أولى جيدة ولكنها ليست كافية.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي مع سامح شكري وزير الخارجية المصري، أننا بحاجة إلى اتخاذ المزيد من الخطوات الفورية إلى تسليم السلع، وكذلك كل المرافق الأساسية إلى سكان غزة.