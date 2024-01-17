القاهرة الإخبارية: الاحتلال الإسرائيلي نبش المقبرة المجاورة لمستشفى ناصر

قال بشير جبر، مراسل «القاهرة الإخبارية» من غزة، إن ما يجري على الأرض هو تصاعد لوتيرة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وكانت الليلة الماضية الأعنف على مدينة خان يونس، إذ لم تتوقف الاشتباكات الضارية بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية.

قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت وقصفت محيط مستشفى ناصر الطبي

وأضاف مراسل «القاهرة الإخبارية» من غزة خلال رسالة على الهواء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت وقصفت محيط مستشفى ناصر الطبي الذي يقع ملاصقا لمخيم خان يونس وعاثت فسادا ودمارا بالمنطقة.

جرى نبش عدد كبير من القبور في تلك المقبرة من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي

وتابع مراسل «القاهرة الإخبارية» من غزة، أن المقبرة التي تجاور المستشفى تعرضت لدمار واسع وجرى نبش عدد كبير من القبور في تلك المقبرة من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي، فهذه الاشتباكات لم تتوقف عنها الطائرات الحربية الإسرائيلية والمشاركة فيها، بالإضافة للقذائف التي تطلقها الدبابات والآليات العسكرية المتوغلة والرصاص الحي باتجاه كل من يتحرك بهذه المنطقة.