أستاذ علاقات دولية: تخاذل المجتمع الدولي سبب استمرار العدوان على غزة

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ علاقات دولية، إن تخاذل المجتمع الدولي المسؤول عن استمرار العدوان على غزة.

خطة ممنهجة لتهجير الفلسطينيين داخليا

وأضاف أستاذ العلاقات الدولية خلال مداخلة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه حان الوقت لكي يكون هناك تحرك فعلي حقيقي وقوي لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرا إلى أنه عدوان ممنهج تحرك في كل شبر بقطاع غزة وأباد كل مظاهر الحياة، وقطف الكثير من أرواح الأبرياء داخل القطاع كدليل قاطع على أن هناك خطة ممنهجة لتهجير الفلسطينيين داخليا والعمل على إيجاد كل مظاهر الصعوبة لكي لا تستمر الحياة داخل قطاع غزة.

تخاذل المجتمع الدولي السبب في استمرار إسرائيل بالعدوان الغاشم

وتابع أن تخاذل المجتمع الدولي السبب في استمرار إسرائيل بهذا العدوان الغاشم والذي ظهر منذ اليوم الأول، مؤكدا أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بأنه لا بد من قطع المياه والكهرباء والوقود عن غزة، وعدم دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة يؤكد نواياهم.