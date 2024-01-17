كبيرة منسقي الأمم المتحدة: رأينا على الأرض ما توفره مصر للأبرياء في غزة

قالت سيجارد كاج، كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إنها وصلت إلى القاهرة قبل يومين وأجريت محادثات مهمة مع العديد من المسؤولين المصريين ومسؤولي الهلال الأحمر المصري والتقت أيضًا بمحافظ شمال سيناء، وهي زيارة مهمة جدا، مضيفة: «رأينا على الأرض ما تقوم به مصر ومتطوعوها وحكومتها لتوفير المساعدات الإنسانية للأبرياء في غزة».

وأضافت كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: «أقوم بمهمة لنرى على الأرض كيف يمكننا تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ولا زلت مستمرة في هذه الزيارة».

وثمنت كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، دور جمعية الهلال الأحمر المصري للجهد الكبير المبذول في تجهيز هذا الكم من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، مشيدة أيضًا بالدور المصري في استقبال وتجهيز وإنفاذ المساعدات إلى قطاع غزة.