«الداخلية» تستقبل الأشخاص ذوي الهمم لاستخراج الأوراق الثبوتية مجانا

استقبل قطاعا (الأحوال المدنية – الوثائق) بوزارة الداخلية، المواطنين من ذوى الإعاقة لاستخراج (الأوراق الثبوتية – وثائق السفر – تصاريح العمل) لهم (مجاناً) وذلك بكافة الإدارات والأقسام على مستوى الجمهورية.

وجرى تيسير وتسهيل إجراءات حصولهم على كافة الخدمات الشرطية. كما قام قطاع الأحوال المدنية بإيفاد مأموريات للأشخاص ذوى الإعاقة بالمنازل والمستشفيات لتقديم كافة الخدمات، التي يقدمها القطاع من (بطاقات الرقم القومي – المُصدرات المُميكنة) وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم (بالمجان).

ويأتي ذلك تزامنًا مع الاحتفال بعيد الشرطة الـ 72، وفى ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تعظيم أطر التواصل مع مختلف شرائح المجتمع، وإعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان، وتفعيل الدور المجتمعي لكافة قطاعات الوزارة من خلال مشاركة المواطنين في مختلف المناسبات.