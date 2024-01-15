«الداخلية»: ضبط‏ 49 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 49 ألفا و784 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

535 مخالفة السير بدون تراخيص.

53 دراجة نارية مخالفة.

9890 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

21 مخالفة موقف عشوائي.

3030 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.

3 مخالفات شروط التراخيص.