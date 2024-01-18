طريقة العلاج من الحسد والعين نهائيا.. 6 أدعية احرص عليها

الحسد هو تمني زوال النعمة عن المحسود، وهو من أشد الأمراض النفسية تأثيرًا على المحسود والحاسد على حد سواء، وأفضل طريقة لعلاج الحسد هي الوقاية منه هي الدعاء والرقية، بجانب عدة سلوكيات يجب اتباعها للوقاية والعلاج.

ومن أهم السلوكيات التي يجب على المؤمن اتباعها لكي يقي نفسه من الحسد ويتفادى أعراضه هي الرضا بما قسمه الله تعالى، وعدم المقارنة بالمحسود، والتفكير بإيجابية، والتركيز على نعم الله تعالى على الإنسان، والابتعاد عن الحاسدين، وعدم الاختلاط بهم.

طريقة العلاج من الحسد

وفي حالة التأكد من وقوع الحسد بالفعل فهناك عدة طرق لعلاجه منها: الرقية الشرعية، وهي أفضل طريقة لعلاج الحسد، الدعاء والتقرب إلى الله تعالى، والطلب منه الشفاء، وقراءة القرآن الكريم، وخاصة سورة الفلق والناس، الاستماع إلى تلاوة القرآن الكريم، والمحافظة على الأذكار الصباحية والمسائية.

أدعية لعلاج الحسد

فيما أفادت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي ببعض الأدعية المستجابة بإذن الله في علاج الحسد وأعراضه، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: «اللهمّ إنّي أسألك باسمك الأعظم، الذي إذا دُعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تُذهب عني الحسد، واصرف عني الحاسد، وبارك لي في ما رزقتني».

- «بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهمّ أذهب عني الحسد، واصرف عني الحاسد، وبارك لي في ما رزقتني».

- «اللهمّ إنّي أسألك أن تُحصنني من شر كل حاسد، وأن تُبعد عني كل سوء».

- «اللهمّ إنّي أسألك أن تُطهر قلبي من الحسد، وأن تُبارك لي في ما رزقتني».

- «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق».

- «بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم».

- «اللهمّ أذهب عني الحسد، واصرف عني الحاسد، وبارك لي في ما رزقتني».

أعراض جسدية ونفسية

إذا كان المحسود يعاني من أعراض الحسد الجسدية والنفسية، مثل: الصداع المتكرر، آلام المعدة، الشعور بالتعب والإرهاق، الشعور بالحزن والكآبة، الشعور بالضيق، فإنه يمكن اللجوء إلى الطبيب المختص لعلاج هذه الأعراض.