«أزهري»: الزكاة تمنع الحسد وتطهر أموال الأغنياء

قال الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، إن الزكاة جزء من المال الذي فرضته شريعة الإسلام، كحق للفقير والمحتاج، لافتا إلى أن هناك نصابا من مال أو ذهب أو عقار أو تجارة، أو فضة أو زراع، يكون كل حول أو سنة.

الزكاة حق للفقير

وتابع العالم الأزهري، خلال حواره مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج البيت، المذاع على فضائية الناس، اليوم الاثنين: «الزكاة تكون حق للفقير والمحتاج من مال الغني، وفى نفس الوقت تطهر مال الغني وتزيد المال، وتملأ عين الفقير حتى لا ينظر إلى مال الأغنياء».

أضاف: «حقوق المسكين والفقير والمحتاج، من الزكاة لابد أن تخرج من الغني على الفور حال وصول النصاب أو مرور العام عليه، فالزكاة لا تكون في كل المال، ولكن فى بعض المال».