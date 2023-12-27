خالد الجندي: هذا ما يفعله الحسد بالناس (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، إن أول حالة للحسد في الكون عندما كان يحسد إبليس سيدنا آدم علي الجنة، فقام بالوسوسة له حتي نزل للأرض.

طاعة الله تُحسد

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة خاصة تحت عنوان «حوار الأجيال»، ببرنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الأربعاء: «الطاعة تتحسد، مثل شخص قارئ للقرآن ويقوم الليل وتقديم الصدقات، وعليك الحذر عند التحدث مع شخص نفسيته غير سوية عن أمور تقوم بها تقربا لله، إذ يتم حسدك».

التباهي بالسلطة تكسر قلوب الأشخاص

وأوضح قول الله تعالي «أما بنعمة ربك فحدث»، قائلا: «هذه الأية تعني تقديم العلم للناس وإعطاء الصدقات من مال الله، ربنا أعطاك سلطة، ساعد المحتاج، وإنما التباهي بالسلطة تكسر قلوب الأشخاص، وأنه ليس من الدين التباهي لأنه لابد من الحرص علي قلوب الفقراء».