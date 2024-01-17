الأقوى منذ 11 عاما.. عاصفة شمسية تهدد الإنترنت والكهرباء في 2024

ظاهرة كونية جديدة تنتظر العالم في 2024، تهدد الأرض وقد تلقي بظلالها على عدد من الأشياء الحيوية، التي يصعب الاستغناء عنها، مثل الكهربا والإنترنت، إذ يشهد الجزء الأول من العام الجديد، اقتراب عاصفة شمسية قوية لم تحدث منذ 11 عامًا.

دراسة تجدد القلق من العاصفة الشمسية في 2024

تقترب العاصفة الشمسية قوية تقترب من الأرض بحلول عام 2024، وفقًأ لدراسة جديدة نشرتها مجلة «Monthly Notices of the Royal»، تؤكد أنها ستكون في الجزء الأول من العام الجاري، وتحدث بسبب اقتراب الشمس من ذروة نشاطها، الأمر الذي يحدث كل 11 عامًا، وينجم عنه انقطاع في التيار الكهربائي، اضطرابات في النظام الإلكتروني، إلى جانب بعض الأضرار الجسيمة للأقمار الصناعية.

الدراسة كانت قائمة على استخدام الباحثين من جامعة كامبريدج في بريطانيا، بقيادة البروفيسور ستيفن توماس، بعض البيانات المختلفة، بالاستعانة بعدد من المصادر، بينها الأقمار الصناعية وشبكة مراقبة الأرض، من أجل ملاحظة ومراقبة إعادة بناء تطور العاصفة الشمسية.

حالة من الذعر انتابت العالم بعد نشر تلك الدراسة، التي تشير إلى دورة الشمس التي تحدث كل 11 عامًا، والتي تشهد نشاطًا غير معتادًا للشمس يصل إلى الذروة، ينذر بحدوث اضطرابات عنيفة للغاية، يصل تأثيرها إلى الأرض.

الدراسة كانت تهدف لاكتشاف وفهم طيفية حدوث تلك العواصف، من أجل الاستعداد الجيد لها وتفادي أي أضرار قد تنجم منها في المستقبل، إلى جانب معرفة كيفية القدرة على التنبؤ بتلك العواصف قبل حدوثها.

كيفية تفادي مخاطر العواصف الشمسية

الاستعداد المسبق:

من المهم أن تكون على دراية بالعواصف الشمسية المحتملة، وأن تكون مستعدًا لها، ويمكن القيام بذلك من خلال متابعة الأخبار وتقارير الطقس، واتباع نصائح السلطات المحلية.

حماية المعدات الحساسة:

يمكن أن تسبب العواصف الشمسية أضرارًا كبير لها، مثل الأقمار الصناعية والأجهزة الطبية، من المهم حماية هذه المعدات من خلال استخدام أجهزة الحماية المناسبة، مثل المرشحات المغناطيسية.

اتخاذ الاحتياطات اللازمة:

يمكن أن تسبب العواصف الشمسية أيضًا اضطرابات في الحياة اليومية، مثل انقطاع التيار الكهربائي واضطرابات في الاتصالات.