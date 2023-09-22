عاصفة شمسية تضرب الأرض وتتسبب في عرض مذهل للأضواء.. ما القصة؟ (صور)

ضربت عاصفة شمسية قوية الأرض، وأدى ذلك لحدوث عرض مذهل للأضواء، بجميع أنحاء العالم، وأطلق على الحدث عروض الشفق القطبي المذهلة.

عاصفة مغناطيسية

وتسببت ظاهرة كونية تسمى «الانبعاث الكتلي الإكليلي» في اضطراب في المجال المغناطيسي للأرض، ما أدى إلى حدوث عاصفة مغناطيسية أرضية أدت إلى ظهور الشفق القطبي في أقصى الجنوب «كولورادو، وميسوري، ونبراسكا»، وفقًا لما ذكره موقع «Space»، وخلال العاصفة الشمسية اصطدمت الجسيمات النشطة من الشمس بالغلاف الجوي للأرض بسرعة تصل إلى 45 مليون ميل في الساعة.

وبينما تحدث كل هذه الظواهر الكونية، يعمل المجال المغناطيسي لكوكب الأرض، على توجيه الجسيمات نحو القطبين، ويؤدي الشحن الزائد للجزيئات في الغلاف الجوي للأرض إلى ظهور أضواء ملونة، والتي عادة ما تظل مقتصرة على المناطق القريبة من القطبين عند خطوط العرض العليا للشفق القطبي الشمالي «الأضواء الشمالية» وخطوط العرض المنخفضة للشفق القطبي الجنوبي «الأضواء الجنوبية».

الأضواء الشمالية في السماء تذهل الجميع

وقال «كيتساك» وهو عالم أرصاد جوية ومصور للطبيعة: «لقد أذهلتنا الأضواء الشمالية بعرض مذهل حقًا»، مشيرًا إلى أن ألوان الشفق مفعمة بالحيوية هذه المرة، ولا يحدث كثيرًا أن تتمكن من رؤية كل الألوان، موضحًا أنه ظل يراقب ويصور الأضواء الشمالية لمدة 9 سنوات والتقط صورته الأولى عام 2014، «أنا لا أتعب من مشاهدتها».

والتقط العديد من المصورين صورا مذهلة لهذه الظاهرة التي انتشرت في مختلف الأرجاء، وأعطت العديد فرصة جيدة لالتقاط مشهد لا تكرر كثيرا.

وكان كريج دارنال، قد قام بتصوير عرض ضوئي للشفق القطبي بينما كان في رحلة مع زوجته بشبه جزيرة سنايفلسنيس بأيسلندا، إذ كانت هذه المرة الأولى التي شاهد فيها «دارنال» الشفق القطبي، وقد انبهر تمامًا خلال الحدث: «إنه مثل مشاهدة ألسنة اللهب تتراقص في النار، إنه أمر آسر تمامًا، لا شيء آخر في تلك اللحظة يمكنه أن يصرف نظرك عن المشاهدة».