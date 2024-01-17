مجلس شؤون التعليم بجامعة الأقصر يناقش استعدادات بدء الفصل الدراسي

عقد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، الإجتماع الدوري لمجلس شؤون التعليم والطلاب، بحضور أعضاء المجلس، لمناقشة استعدادات بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، ووافق أعضاء المجلس على المذكرة المقدمة من الإدارة العامة لشؤون التعليم والطلاب المركزية، بشأن اعتماد جداول محاضرات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023/2024 لكليات الجامعة الأقصر.

ووافق المجلس، على مقترح كلية الآثار الخاص باستحداث مقرر متطلب جامعي لطلاب الجامعة بعنوان «الأقصر وآثارها عبر العصور - الوعي الأثري والحفاظ عليها».

كما عقد مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الأقصر، جلسته رقم 52، برئاسة الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة الأقصر، وبحضور الأعضاء، وناقشت الجلسة، عدد من الموضوعات بقطاع الدراسات العليا، والبحوث، بالكليات المختلفة بالجامعة؛ طبقاً لما هو مدرج في جدول الأعمال، ومتابعة أعمال القيد بالدراسات العليا، كما وافق مجلس الجامعة؛ على مناقشة عدد من رسائل الماجستير والدكتوراه، بعدد من الكليات.

وشملت الجلسة الإحاطة بمتابعة ما تمَّ تنفيذه من قرارات، كما تم خلال الاجتماع الإحاطة بالتقارير السنوية، ونصف السنوية، الخاصة ببعض طلاب الدراسات العليا؛ المسجلين لدرجتي الماجستير والدكتوراه، إلى جانب الإحاطة بالتقارير العلمية؛ المقدمة من أعضاء البعثات العلمية.