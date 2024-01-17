قانون الإيجار القديم.. «إسكان النواب» تفجر مفاجأة لـ8 ملايين أسرة

يعد الإيجار القديم للشقق السكنية، من أكثر القوانين التي تشغل بال قطاع عريض من المواطنين، سواء كانوا ملاك أو مستأجرين، وخاصة مع الحديث عن طرحه للمناقشة في مجلس النواب، ما جعل الطرفين المعنيين بالقانون يتساءلون عن موعد مناقشته داخل البرلمان، وهو ما كشفه النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب.

الإيجار القديم للشقق السكنية

وأجاب النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على تساؤل موعد مناقشة قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، تحت قبة البرلمان، قائلا إن المجلس يستعد بالفعل لمناقشته قريبا.

وأكد «الفيومي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مجلس النواب سيناقش قانون الإيجار القديم للشقق السكنية خلال الفصل التشريعي الحالي بمجلس النواب، أي أنه يقترب من المناقشة تحت قبة البرلمان بالفعل.

موعد مناقشة الإيجار القديم للشقق السكنية

وكشف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل مناقشة قانون الإيجار القديم للشقق السكنية داخل البرلمان، موضحًا أنه سيخضع لمناقشة طويلة مع جميع أطراف النزاع «الملاك والمستأجرين»، وكذلك مناقشة الآراء مع عدد من المختصين والخبرات في ذات الشأن؛ حتى يتم الخروج بحلول تحقق العدالة لجميع الأطراف، ولا يتأذى أحدهم على حساب الآخر.

وكان عمرو حجازي، نائب رئيس جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، قد أكد في تصريح سابق له أن إجمالي الوحدات السكنية المؤجرة في مصر بقانون الإيجار القديم تبلغ 8 ملايين وحدة سكنية من بين بالسكان، منها مليونا وحدة مغلقة لضآلة قيمتها الإيجارية.