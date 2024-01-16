نهاية غير متوقعة لجندي إسرائيلي احترف سرقة منازل الفلسطينيين في خان يونس

لا تزال جرائم جنود الاحتلال الإسرائيلي مستمرة، إذ يعثون في أراضي قطاع غزة ومنازل الفلسطينيين فسادً، ولم يكتفوا بهذا، بل يتباهون بهذه الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بينهم الرائد نيتسان شاسلر الذي سرق ممتلكات الفلسطينيين في قطاع غزة.

مقتل لص منازل الفلسطينيين

كشفت الفصائل الفلسطينية اليوم الثلاثاء عن مقتل الرائد نيتسان شاسلر، 21 عامًا، مقاتل في الكتيبة 7155، والذي كان لصًا محترفًا، إذ سرق والديه خلال فترة مراهقته ثم انضم إلى جيش الاحتلال ليسرق منازل الفلسطينيين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأضافت أن الرائد القتيل كان يتفاخر بقتل المدنيين العزل من سكان قطاع غزة منذ بداية عملية التوغل البري في القطاع نهاية أكتوبر الماضي.

وسائل إعلام إسرائيلية تؤكد مقتل شاسلر

وتحت عنوان «سمح بالنشر» كشفت صحيفة يديعوت إحرنوت العبرية على لسان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مقتل الرائد نيتسان شاسلر، 21 عاما، من الخضيرة، مقاتل في الكتيبة 7155 الوحدة رقم (55).

وأضافت أن الرائد قتل في اشتباكات مع رجال الفصائل جنوب قطاع غزة. كما أصيب أيضا في نفس الاشتباكات جندي احتياطي في الكتيبة 7155، الوحدة (55)، بجروح خطيرة.

كما أصيب أمس مقاتل في كتيبة الهندسة 603 تشكيل سار مجولان، بجروح خطيرة خلال اشتباكات دارت جنوب قطاع غزة.