أستاذ قانون: الدعم الألماني لإسرائيل كان متوقعا

قال جهاد الحرازين، أستاذ القانون الدولي، إن الموقف الألماني من قضية جنوب أفريقيا المقامة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، راجع إلى أنها تشعر بذنب تاريخي جراء ما فعلته سلطات بلادهم باليهود، إبان الحرب العالمية الثانية، حيث قامت بواقعة الهيلوكست الشهيرة، التي راح ضحيتها ما يقرب من 6 ملايين يهودي.

الموقف الألماني المساند لإسرائيل

وأوضح «حرازين» خلال مداخلة هاتفية أجرها مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الموقف الألماني المساند لإسرائيل أمام العدل الدولية كان متوقعا من البداية، نظرا لأن الألمان دائما ما يظهروا دعمعهم لليهود، أملا في التقرب إليهم وتعويضهم عما فعلته سلطات بلادهم، خلال الحرب العالمية واعترافهم بأن الهيلوكوست جريمة بشرية ارتكبت بحق اليهود.

الدعم الألماني لإسرائيل لم يكن مفاجئا

وتابع أستاذ القانون: «سعت الحكومات الألمانية خلال السنوات الأخيرة للتقرب من دولة الكيان الصهيوني، محاولا فتح صفحة جديدية، وطي الماضي القديم، وظهر ذلك من خلال أوجه الدعم التي تقدمها لدولة الكيان، التي كانت وصلت لـ 675 مليون يورو سنويا، الأمر الذي يؤكد أن الدعم الألماني لإسرائيل لم يكن مفاجئا بل متوقعا».