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جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين اثنين في غزة

كتب:

عمرو حسني
06:44 م | الأربعاء 17 يناير 2024
جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي

جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي

أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي مقتل جنديين، مساء اليوم الأربعاء، وهما الرقيب الأول، أوريا أيمالك غوشين، 21 عاماً، والرقيب أنور سرحان 26 في قطاع غزة، بحسب موقع i24 news الإسرائيلي.

استمرار الحرب الإسرائيلية ونظر أمام العدل الدولية

وتدخل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ104 وسط زيادة أعداد الشهداء في الجانب الفلسطيني عن 24 ألف فرد أغلبهم من الأطفال والسيدات، فيما تنظر محكمة العدل الدولية دعوى قضائية قدمتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل تتهمها فيها بتنفيذ إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

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بقلم عمرو حسني