إدخال شحنة أدوية إلى غزة يثير غضبا واسعا في إسرائيل

أثارت مواقفة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دخول شاحنات مساعدات إنسانية تضم أدوية إلى قطاع غزة بعد أكثر من 100 من الحرب الإسرائيلية على القطاع، غضبا واسعا في الأوساط السياسية اليمينية المتشددة.

السماح بإدخال مساعدات طبية

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أن نتنياهو، وجّه الأوامر للجيش الإسرائيلي بتفتيش شاحنات الأدوية التي تدخل قطاع غزة بعد أن هاجمه وزراء إسرائيليون، في الوقت الذي أشارت صحيفة «يسرائيل هيوم»، إلى أن مكتب نتنياهو يصدر بيانًا يعلن فيه عدم تحمله المسؤولية عن دخول الشحنات المساعدات إلى غزة دون تفتيش، حيث جاء في البيان: «أمر رئيس الوزراء بتسليم أدوية للمحتجزين، لكنه لم يتعامل على الإطلاق مع ترتيبات فحصها».

بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي

في سياق متصل، وجّه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، لموافقته إدخال علاج للفلسطينيين، معتبرا أن هذا السماح يتيح لأهالي غزة تجديد نشاطهم ومواجهة الجيش الإسرائيلي من جديد، متابعا في تغريده له على تويتر: «جنون بالتأكيد وأوكسجين للفصائل الفلسطينية لمواصلة القتال».

استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة

ويمر على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، اليوم 103 في ظل محاكمة محكمة العدل الدولية لدولة الاحتلال الإسرائيلي بعد دعوة قدمتها دولة جنوب إفريقيا تتهم إسرائيل بتنفيذ إبادة جماعية في حق الشعب الفلسطيني الأعزل منذ يوم 7 أكتوبر.