«يديعوت أحرونوت»: إسرائيل ستتعرض للخطر بسبب «العدل الدولية»

أثارت دعوة محاكمة دولة الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، خوف إسرائيل في ظل النظر في القضية بتهمة تنفيذ إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

تخوفات إسرائيلية

في نفس السياق، ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، أن محكمة العدل الدولية ستأخذ سنوات طويلة في الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل من قبل جنوب إفريقيا، ولكن عواقب هذا الإجراء الطويل سيعرض إسرائيل للخطر، التي تعاني من تراجع الدعم الشعبي العالمي.

تزايد القصف الإسرائيلي

وتشهد الحرب الإسرائيلية تزايدا في القصف على غزة، حيث استشهد حتى الآن أكثر من 24 ألف فلسطيني أغلبهم من الأطفال والسيدات، فيما سقط من الجانب الإسرائيلي نحو 520 جنديا إسرائيليا، فيما كشف وزير الدفاع يوآف جالانت انتهاء عملية الاحتياح البري الإسرائيلي لغزة.