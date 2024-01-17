الحكومة تعيد التابوت الخشبي «سنجم» من أستراليا إلى مصر

وافق مجلس الوزراء على استمرار جولات معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» إلى المدينة الخامسة كولن بألمانيا، في الفترة من 13 يوليو 2024 حتى 6 يناير 2025، وكذلك الموافقة على استنزال التابوت الخشبي لـ«سنجم» من قائمة القطع الأثرية للمعرض، بعد انتهاء فعالياته في المتحف الأسترالي بمدينة سيدني بأستراليا، وإعادته إلى مصر، ليصبح عدد القطع بالمعرض 180 قطعة أثرية.

وجال المعرض الذي بدأ في نوفمبر 2021 مدينتي هيوستن بولاية تكساس، وسان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، بالولايات المتحدة الأمريكية، ثم مدينة باريس بفرنسا، ويستقر حالياً بمدينة سيدني بأستراليا، التي سيغادرها في شهر مايو المقبل نحو مدينة كولن بألمانيا، وصولاً إلى مدينة طوكيو باليابان.