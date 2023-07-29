إنجازات قطاع السياحة خلال يوليو 2023.. أبرزها استرداد رأس تمثال رمسيس

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن جهود وإنجازات قطاع السياحة والآثار، خلال شهر يوليو الجاري، لافتا إلى أنه تم الكشف عن مقبرة من عهد الملك أحمس بأبيدوس، واسترداد رأس تمثال الملك رمسيس الثاني من سويسرا بعد خروجها من مصر.

ملخص إنجازات قطاع السياحة والآثار

وكشف مركز المعلومات، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن ملخص إنجازات قطاع السياحة والآثار، كالتالي:

- الكشف عن جبانة من عهد الملك أحمس بأبيدوس.

- استرداد رأس تمثال للملك رمسيس الثاني من سويسرا بعد خروجها من مصر بطريقة غير شرعية منذ أكثر من 30 عامًا.

- الانتهاء من عدد من المشروعات وجاهزيتها للافتتاح، منها: معبد بن عذرا اليهودي، وحصن بابليون بمنطقة مصر القديمة، وجامع الأقمر بشارع المعز.

- الانتهاء من ترميم الناحية الجنوبية من معابد الكرنك.

- الانتهاء من ترميم معبد الملك ستي الأول بالقرنة.

- ترميم %65% من الصالة الأولى من مقبرة 156 بذراع أبو النجا.

- الانتهاء من ترميم 6 أعمدة من أصل 32 عمودًا بمعبد الأقصر.

- إزالة 85% من السناج الموجود بالجزء العلوي من إحدى حجرات معبد إيزيس بأسوان.

- استمرار أعمال الصيانة والترميم لمقبرة «خع إف رع عنخ» بنسبة إنجاز 80%، والجانب الجنوبي لمعبد الوادي لهرم ساحورع بأبو صير بنسبة إنجاز 70%.

- الانتهاء من أعمال الصيانة والترميم بمقبرة «بانحسي» بعين شمس.