أستاذ الفقه بجامعة الأزهر: الدين يكتمل بالعبادة والأخلاق

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن الإسلام دين شعائر وتكاليف، وسلوك وأخلاق، لافتا إلى أن الدين يترابط كله بكل الصفات دي شعائر وأخلاق.

تحافظ على الدين بالمواظبة على الطاعة وتحسين السلوك والاخلاق

وأوضح أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، خلال حواره مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء: «لازم تحافظ على الدين بالمواظبة على الطاعة وتحسين السلوك والأخلاق، مينفعش أكون بعمل عبادة ولا تقوم وتحسن سلوكي وأخطائي».

تلبيس الشيطان

وأضاف: «تلاقي واحد ملتلزم بالصلاة وبيعبد ربنا لكنه مش كويس في معاملاته، وبندر للناس نظرات احتقار وتعالي، وهنا العبادة لم تهذبه وده من تلبيس الشيطان له».