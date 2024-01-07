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عضو بـ«الفتوى»: يجوز للمرأة كشف قدميها في الصلاة في حالة واحدة

كتب:

رؤى ممدوح
11:04 ص | الأحد 07 يناير 2024
تعبيرية

تعبيرية

قال الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف، إنّ المرأة ملزمة ويجب عليها أثناء الصلاة تغطية جسدها عدا وجهها وكفيها، بما في ذلك القدم، لكن هناك حالة واحدة تعد استثناءً من ذلك الأمر.

متى يجوز كشف القدم للمرأة في الصلاة؟

وأوضح عضو لجنة الفتوى، في حديثه لـ«الوطن»، أنّ السيدة إن كانت من النساء اللاتي يتسبب تغطية القدم في شيء من الحرج أو عدم الملاءمة لظروف الحياة، فإنّه في هذه الحالة فقط يجوز لها كشف القدمين من الفقهاء وصلاتها صحيحة، ولا شيء عليها، لافتاً إلى أنّه لا يستثنى أي عضو آخر من الجسد الواجب تغطيته سواء كان الساق أو الشعر وغيره.

حكم كشف الساق

وأكد لاشين أنّه لا يجوز صلاة المرأة إذا كانت ساقها مكشوفة، وتابع: «ساق المرأة تعد من العورة والتي لا يجوز كشفها في العموم أمام الرجال ومن باب أولى أن تغطيها ولا يجوز كشفها في الصلاة»، لافتًا إلى أنّ ستر العورة شرط في الصلاة، فكشفه أو كشف مقدار ربعه مفسدٌ للصلاة ومانعٌ من صحتها.

صلاة المرأة في حضرة الرجال الأجانب

وحول صلاة المرأة في حضرة الرجال الأجانب فقالت دار الإفتاء، في وقت سابق إنه يجوز للمرأة أن تصلي بحضرة الرجال الأجانب، ولا إثم عليها، ولا يجوز لها تأخير الصلاة عن وقتها، ولا يجزئها الجلوس مع القدرة على القيام، وإذا صلت بحضرة الرجال الأجانب فإنها تُسِرُّ في الصلاة مطلقا، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية.

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