«تشريعية النواب»: كل القضايا المتداولة الآن في الجنايات ولم يُصدر فيها حكم يحق لها الاستئناف

أكد النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن التعديلات الجديدة في قانون الإجراءات الجنائية، تأتي في صالح المتهم والمتقاضي معا.

التعديلات الجديدة تشمل الحكم بالمؤبد والإعدام

وأوضح النائب إيهاب رمزي في مداخلة هاتفية له مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه من الممكن للمتهم أن يستأنف على الحكم بعد صدوره من محكمة الجنايات، ما يتيح إمكانية إلغاء الحكم وإعادة النظر في القضية أمام قاض آخر، لافتًا إلى أن التعديلات الجديدة تشمل الحكم بالمؤبد والإعدام أيضًا.

الحكومة كانت تريد تطبيق التعديلات الجديدة في شهر أكتوبر 2024

وتابع: «الحكومة كانت تريد تطبيق التعديلات الجديدة في شهر أكتوبر 2024، ولكن أعضاء مجلس النواب وقفوا أمام تنفيذ هذا القرار بالوقت المشار إليه وطالبوا ببدء العمل به فور صدوره ونشره بالجريدة الرسمية».

وأشار عضو اللجنة التشريعية إلى أن كل القضايا المتداولة الآن في الجنايات ولم يُصدر فيها حكم، يحق لها الاستئناف، معلقًا: «ما بين 300 و400 ألف قضية أصبح لديهم أمل في الاستئناف على الأحكام الصادرة ضدهم».