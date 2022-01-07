إيهاب رمزي: بيتي اتحرق في فترة الإخوان ومش خايفين على مستقبلنا «فيديو»

قال إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، إنه تضرر في فترة جماعة الإخوان الإرهابية، بعدما تعرض منزله ومكتبه للحرق، متابعا: «شوفنا أيام سودة في برلمان الإخوان، كان هناك تعمد برفض أي طلب لي، إضافة إلى تعرض لتهديدات بالقتل داخل المجلس»، معلقا «قالوا لأبويا في المنيا هنموت ابنك».

إيهاب رمزي: هناك إرادة حقيقية لتقنين وبناء كنائس جديدة

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج «كلمة السر» على قناة «صدى البلد»، أن وجود إرادة حقيقية لتقنين وبناء كنائس جديدة في عهد الرئيس السيسي، مشيرا إلى أن البرلمان الحالي يشهد أكبر نسبة تمثيل للنواب المسيحيين، معلقا «مفيش نائب مسلم ومسيحي داخل البرلمان، على عكس ما كان يحدث في برلمان الإخوان».

وأضاف «لأول مرة نرى في تاريخ مصر وكيلة مجلس الشيوخ سيدة مسيحية»، مردفا «كنا بنخاف على مستقبل ولادنا، لكن النهاردة العكس لأن بكرا أفضل لكل المصريين، الأعياد المسيحية أصبحت أعياد مصرية».

هاني رمزي: الفن في الجمهورية الجديدة يعبر عن المواطنة

من جانبه وجه الفنان هاني رمزي، التهنئة لجميع المصريين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مردفا: «سنة سعيدة عليكم يارب»، لافتا أن السينما المصرية لم تكن معبرة في العصور الماضية عن قيم المواطنة والمساواة.

وتابع هاني رمزي، خلال اتصال هاتفي بنفس البرنامج، أن الفن المصري في الجمهورية الجديدة يعبر عن المواطنة والمساواة والتسامح، مشيرا إلى أن مصر تبنى من جديد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وظهر ذلك في العديد من الأعمال السينمائية وأبرزها فيلم الاختيار الذي استشهد فيه المسلم بجوار المسيحي من أجل الوطن.

وكشف هاني رمزي أنه كان في ميدان التحرير في 30 يونيو للوقوف مع إرادة الشعب المصري لاستعادة مصر، مضيفا «إذا لم نتصدى وقتها ونحتشد من أجل الوطن كانت مصر ستضيع منا».

وأشار هاني رمزي، إلى أنه سيحتفل بالعيد مع أسرته ووالدته، لأنها عادة اعتاد عليها، مشيرا إلى أنه نشأ في محافظة المنيا حيث يعيش الجميع معا في محبة وسلام: «مسمعناش عن تطرف، لأن دا كان حاجة فردية».

وبين هاني رمزي أن أحدث أعماله الفنية المقبلة عبارة عن فيلم جديد ومسلسل يعرض قريبا.