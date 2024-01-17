تردد قناة تونس الأرضية المفتوحة الناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023

من جديد تفتح الأبواب أمام جميع المنتخبات العربية لتصحيح المسار، ومحو خيبات الجولة الأولى من بطولة كأس أمم أفريقيا، بعد البداية المُخيبة للآمال التي استهل بها عدد من المنتخبات المشوار القاري، بانطلاق الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا، التي تنقل بشكل حصري عبر بي إن سبورتس، لكن هناك بعض القنوات المفتوحة لنقل المباريات مجانا، بينها قناة تونس الأرضية.. فما ترددها؟

تردد قناة تونس الأرضية الناقلة لمباريات كأس أمم أفريقيا

- التردد: 12356

- الاستقطاب: أفقي

- معامل التصحيح: 3/4

معلومات عن قناة تونس الأرضية

قناة تونس الأرضية، تعد قناة تلفزيونية حكومية تونسية، وهي الأولى في تونس، انطلق أول بث لها عام 1966، وتبث برامجها على مدار 24 ساعة، بين برامج إخبارية وسياسية وثقافية واجتماعية ورياضية وترفيهية، وتحظى بشعبية كبيرة لدى جميع فئات المجتمع التونسي.

وضمن محاولات قناة تونس الأرضية للاستمرار في تقديم أفضل البرامج التلفزيونية، قررت إذاعة مباريات كأس أمم أفريقيا 2023، التي تقام في الوقت الحالي على ملاعب كوت ديفوار، بمشاركة العديد من المنتخبات العربية، ومنها تونس والمغرب ومصر والجزائر، كما تعمل على تطوير محتواها وتحسين جودة البث، والتوسع في انتشارها خارج تونس.

وكانت منتخب تونس سقط في فخ الخسارة أمام ناميبيا، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا، ليزيد من جراح المنتخبات العربية، إذ تعادل منتخب مصر أمام موزمبيق، فيما حقق منتخب الجزائر النتيجة ذاتها أمام أنجولا.