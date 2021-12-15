منتخب مصر يخسر أمام تونس بهدف قاتل وينافس على المركز الثالث

ودع منتخب مصر بطولة كأس العرب بعد الخسارة أمام تونس بهدف نظيف في نصف النهائي، نتيجة هدف ذاتي من النيران الصديقة سجله عمرو السولية لاعب الفراعنة في مرماه بالخطأ.

وسجل عمرو السولية لاعب منتخب مصر هدفًا في مرماه بالخطأ في الدقيقة 94 ليمنح منتخب تونس تذكرة التأهل إلى نهائي كأس العرب.

أحداث الشوط الأول من مباراة مصر وتونس

هدد المنتخب التونسي مرمى نظيره المصري في الدقيقة الخامسة بعد ضربة رأس من منتصر الطالبي المنضم حديثًا لصفوف منتخب نسور قرطاج لكنها خرجت خارج الملعب.

وللمزيد من التفاصيل، تابع الرابط التالي.