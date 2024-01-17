رئيس بعثة حقوقية بالأمم المتحدة: معاناة فلسطين تزدد يوما بعد يوم

قال الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إنَّ المعاناة الفلسطينية تزداد يوماً بعد يوم، خاصة مع تفاقم الوضع الصحي والطبي والإنساني إلى مستوى غير مسبوق في تاريخ الحروب، موضحاً: «عدد ضحايا الحرب على غزة ارتفع في اليوم الـ103 للحرب، إلى 24 ألفا و448 شهيدًا، و61 ألفا و504 مصابين».

أرقام ضحايا حرب غزة بالآلاف

وأضاف «أبو سعيد»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، مع الإعلامية دينا عصمت، والمُذاع على شاشة «قناة DMC»، أنَّ أرقام ضحايا حرب غزة بالآلاف والمسؤولية الأخلاقية لا تقع على المنظمات الأممية فحسب، إنما حتى الحكومات تتحمل المسؤولية الأخلاقية والإنسانية والقانونية للتقاعس عن إيجاد الحلول، والأجهزة الأممية عليها بذل المزيد من الجهود بجانب ما تقوم به بالفعل.

وتابع رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة: «إذا لم تلاقي الحكومات النداءات الدولية والأممية فهنا تكمن المشكلة ونخشى أن يكون الشعب الفلسطيني ذاهبا إلى مزيد من المآسي، وفي الأمس شنَّ جيش الاحتلال هجوماً من أعنف الهجمات على مدنيين في غزة وعلى الأطفال والنساء، وهو أمر مخزٍ في حق الإنسانية».