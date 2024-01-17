حدث ليلًا.. ارتفاع عدد الشهداء في غزة وبوتين يلتقي وزيرة دفاع كوريا الشمالية

شهدت ساعات الليل عددا من الأحداث المهمة التي وقعت في أنحاء مختلفة من العالم والتي نرصدها لكم في التقرير التالي.

استمرار عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني

ارتقى 8 شهداء بينهم طفلتين وإصابة العشرات في غارة استهدفت منزلا وسط رفح جنوب قطاع غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

ووقعت اشتباكات عنيفة وأصوات انفجارات ضخمة تسمع في عدة محاور بمدينة خان يونس، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

ونقلت «القاهرة الإخبارية» عن وسائل إعلام فلسطينية، أنّ نازحين بمستشفى ناصر بخان يونس خرجوا منه، جراء استمرار القصف في محيطه، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

المقاومة تشتبك مع جيش الاحتلال

وفي سياق متصل نشبت اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس بالضفة الغربية.

الشيوخ الأمريكي يرفض إصدار تقرير خاص باسرائيل

استمرًارا للدعم الامريكي لدولة الاحتلال رفض أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي طلب إجراء يلزم وزارة الخارجية بإصدار تقرير خاص بحقوق الإنسان فيما يخص سلوك إسرائيل في حرب غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

بوتين يلتقي بوزيرة دفاع كوريا الشمالية

في الوقت الذي تزداد فيه التواترات بين الكوريتين التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بوزيرة الخارجية الكورية الشمالية تشوي سون في وقت متأخر من أمس الثلاثاء.

وتزور وزيرة الدفاع الكورية الشمالية موسكو، في زيارة رسمية تستمر لمدة 3 أيام بدعوة من وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، حيث اطلع بوتين على نتائج محادثاتها مع وزير الخارجية الروسي.