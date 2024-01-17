الهلال الأحمر المصري: إسرائيل تفرض قيودا معقدة لتفتيش مساعدات غزة

قال خالد زايد رئيس جمعية الهلال الأحمر بمحافظة شمال سيناء، إن الاحتلال الإسرائيلي يفرض قيودا معقدة خلال عملية تفتيش المساعدات الإنسانية المقرر إدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر العوجة، ولا يسمح بمرورها بشكل كامل على الرغم من كونها مساعدات حياتية وطبية تحتاجها المستشفيات والأطقم الطبية بشكل كبير.

تفتيش معقد وصعب

وأضاف «زايد» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC» من تقديم الإعلامية إيمان الحصري، عبر فضائية «DMC»، أن التفتيش الذي تقوم به قوات الاحتلال للحاويات الإنسانية في معبر العوجة صعب ومعقد للغاية، ويستغرق وقتا طويلا، فضلا عن رفضه إدخال بعض المساعدات الطبية مثل أسطوانات الأكسجين وبعض المستلزمات الطبية، وهو أمر شديد الغرابة.

وتابع رئيس جمعية الهلال الأحمر بشمال سيناء، أن نقاط تفتيش الاحتلال الإسرائيلي بمعبر العوجة ترفض إدخال الكثير من المساعدات لأسباب غير منطقية لدرجة أنهم يرفضون دخول لعب الأطفال والدميات الكرتونية.

زيارة سيجريد كاخ كبير منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية

وتطرق «زايد»، للحديث عن زيارة سيجريد كاخ كبير منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، قائلا إن هذه الزيارة كشفت حقائق كثيرة لها على أرض الواقع إذ أعربت عن تعجبها من المساعدات الإنسانية التي ترفض إسرائيل إدخالها إلى قطاع غزة تحت مبررات غير منطقية، مشيرا إلى أن ثلثي المساعدات الإنسانية التي وصلت للقطاع من مصر.