مراسل «القاهرة الإخبارية»: كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أشادت بالدور المصري

قال حازم كمال، مراسل القاهرة الإخبارية، إن كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية سيجريد كاخ، أجرت جولة تفقدية بمنطقة رفح تفقدت خلالها المساعدات الإنسانية المتعلقة بقطاع غزة وعلى آليات فتح المعبر من قبل الجانب المصري.

الدور المصري المبذول لإدخال المساعدات لقطاع غزة

وقال حازم كمال، خلال مداخلة لقناة «القاهرة الإخبارية»، إن كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أشادت بالدور المصري المبذول لإدخال المساعدات لقطاع غزة، مشيرا إلى أن المعبر لم يغلق من قبل الجانب المصري على الإطلاق.

الأوضاع الإنسانية داخل قطاع غزة

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية قائلا إن كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية قالت إن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة سيئة للغاية ومتطلبات الحياه المعيشية انخفضت بمعدل كبير.