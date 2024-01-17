ممثلة عمان بمنظمة المرأة العربية: مصر صاحبة تجربة رائدة في تمكين النساء

قالت معاني بنت عبدالله البوسعيدية، ممثل سلطنة وعضو المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن المنظمة تعمل على مناقشة كل مستجدات أحوال المرأة العربية، لاسيما المرأة الفلسطينية، للوقوف على ما تم الوصول إليه، والنقاط التي تحتاج إلى استكمال العمل عليها، حتى يتم الوصول في نهاية المطاف إلى تعزيز حقيقي لدور المرأة العربية.

دراسة النماذج الناجحة

وأوضحت أن المنظمة تهدف في هذا العام إلى دراسة النماذج الناجحة في الوطن العربي حول تمكين المرأة في الدول العربية المختلفة، وعلى رأسها الدولة المصرية، والعمل على دراسة هذه النماذج وآليات تطبيقها في الدول العربية الأخرى والسير على نهجها، حيث قالت: «الدولة المصرية نموذج يُحتذى به في تمكين المرأة ونقلها من الظلام إلى النور من التهميش إلى التمكين لذا هي واحدة من أهم النماذج التي لابد من دراستها والعمل على تعميم تجربتها».

دعم المرأة العربية لاسيما الفلسطينية

وأشارت إلى أن المنظمة تهدف في المقام الأول إلى دعم المرأة العربية بشتى الطرق وفي شتى المجالات، وحرص الاجتماع الحادي عشر لمنظمة المرأة العربية على التطرق إلى أوضاع المرأة الفلسطينية وتسليط الضوء على انتهاك حقوقها، وما تمر به من معاناة كبيرة داخل قطاع غزة نتيجة العدوان الغاشم على القطاع من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.