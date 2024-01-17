هيئة شؤون المرأة اللبنانية: نحرص على تمكين السيدات اجتماعيا وسياسيا

قالت الدكتورة كولدين عون رئيس الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، إنَّنا نؤمن بأن زيادة المشاكل العالمية الحالية دافع لاستكمال العمل على للارتقاء بالمرأة، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع الحادي عشر للمجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية.

نعمل على استراتيجية للارتقاء بالمرأة اللبنانية حتى 2030

وقالت إنَّ الهيئة تحرص على تمكّين المرأة اللبنانية على الصعيد السياسي والاجتماعي، مبينة أنَّ الهيئة تعاونت مع عدد من الجهات المختلفة في لبنان من أجل نشر الوعي عن خطورة العنف الجسدي ضد النساء، وتعريفهم بالقوانين التي تعمل مقاومة هذه الانتهاكات.

شبكة تواصل وتعاون بين المنظمات الشبابية والنسائية لتمكين المرأة اللبنانية

ولفتت إلى أنَّ الهيئة أقامت شبكة تواصل وتعاون بين المنظمات الشبابية والنسائية لتمكين المرأة اللبنانية، كما أنَّه جار الاستعداد للعمل على استراتيجية عمل في هذا الإطار، تتناول توفير بيئة اجتماعية وثقافية مناسبة للمرأة اللبنانية وهي عبارة عن خطة عمل للارتقاء بالمرأة في لبنان حتى عام 2030.