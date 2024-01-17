مايا مرسي: القيادة السياسية كلمة السر وراء جهود تمكين المرأة

تقدمت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية، ورئيس المجلس القومي للمرأة، بالشكر للمنظمة على جهودها في الارتقاء بوضع المرأة العربية، وأكدت عزم جمهورية مصر العربية خلال رئاستها للمنظمة على الارتقاء بوضع المرأة.

وأكدت أن القيادة السياسية كلمة السر وراء جهود تمكين المرأة، وتوجهت بالشكر والتقدير للرئيس السيسي لجهوده وإيمانه بالمرأة المصرية.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الحادي عشر للمجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية.

انتهاك حقوق المرأة الفلسطينية

وأشارت إلى أن الاجتماع يتزامن مع مرور أكثر من 100 يوم من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وانتهاكات حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية، والسعي لتصفية القضية الفلسطينية، فضلا عن انتهاك حقوق المرأة الفلسطينية التي أصبحت مخيرة بين الموت أو استشهاد أسرتها أو تهجيرها قسريا.

إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

وأوضحت أن الدولة الصرية تواصل جهودها المكثفة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، واستقبال الحالات المرضية من القطاع لعلاجهم، مؤكدة أن ما تقوم به إسرائيل ليس حرب بل عدوان وصراع أحادي، وطالبت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بوقف العدوان على غزة، وإنشاء آليات لرصد انتهاكات حقوق الإنسان داخل القطاع.