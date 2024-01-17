حركة فتح: السلطة الفلسطينية تؤدي ما عليها من واجبات تجاه الشعب الفلسطيني

قال الدكتور حسين حمايل، الناطق باسم حركة فتح، لقناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، إن الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية كارثي للغاية بعد تدمير الاحتلال المنشآت السكنية وقتل المدنيين.

وتابع متحدث حركة فتح أنه لا أمن أو سلام أو استقرار في المنطقة إلا بحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، والسلطة الفلسطينية تؤدي ما عليها من واجبات تجاه الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن إسرائيل تسعى إلى توسيع التصعيد في الضفة الغربية من خلال القصف واستهداف الفلسطينيين.