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مراسل «القاهرة الإخبارية»: الولايات المتحدة لديها خطة لإعادة الفلسطينيين إلى منازلهم بشمال غزة

كتب:

مريم جاد
10:32 م | الأربعاء 17 يناير 2024
مراسل قناة القاهرة الإخبارية من واشنطن

مراسل قناة القاهرة الإخبارية من واشنطن

قال رامي جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من واشنطن، إن الولايات المتحدة لديها خطة، حتى وإن كانت نظرية أو غير قابلة للتطبيق في الوقت الراهن، لكن ما أكده المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن بلاده تعمل الآن على تهيئة الظروف لتنفيذ هذه الخطة، والتي تقضي بعودة الفلسطينيين إلى منازلهم بشمال غزة، تمهيدا لإعادة إعمار القطاع ما بعد الحرب.

وأضاف «جبر»، خلال رسالة على الهواء، أن هذه الخطة تقتضي أن يتوقف القتال أولا في غزة، وتتوقف العمليات العسكرية، وأن تصل إلى المستوى صفر أو على الأقل تدخل إسرائيل في مرحلة تخفيض أو تخفيف العمليات القتالية لأدنى مستوى، والتي تتركز على العمليات النوعية أو التي يسمونها بالجراحات العسكرية الدقيقة، وهي استهداف أهداف أو أشخاص بعينهم مثل استهداف قادة حماس.

وأشار إلى أنه بعد خفض العمليات العسكرية يتم تأمين هذه المناطق من المواد المتفجرة أو المقذوفات التي لم تنفجر بعد وتأمينها من الأفخاخ التي وضعتها حماس، على حد تعبيره، على بعض الطرق حتى تكون عودة الفلسطينيين إلى شمال غزة آمنة وتكون أماكن إقامتهم صالحة للعيش في سلام ودون التعرض لأي خطر، والمطلوب هو تهيئة هذه الظروف للفلسطينيين للعودة لمناطقهم في شمال غزة تمهيدا لمرحلة إعادة الإعمار.

وأوضح أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أشار إلى أنه يجرى العمل الآن مع الوكالات الأممية ووكالات الإغاثة الإنسانية في الولايات المتحدة للتأكد من تهيئة هذه الظروف المناسبة لعودة الفلسطينيين لشمال غزة.

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بقلم مريم جاد