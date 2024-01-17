«القاهرة الإخبارية»: حالة من التركيز بين لاعبي المنتخب قبل مواجهة غانا

قال أحمد فاروق مراسل قناة القاهرة الإخبارية من العاصمة الإيفوارية أبيدجان، إنّ هناك حالة من التركيز الكبير من لاعبي منتخب مصر خلال التدريبات، استعداد لمواجهة غانا.

منتخب مصر يخوض تدريباته الختامية

وأضاف «فاروق»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أميمة تمام، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «منتخب مصر يخوض تدريباته الختامية في الوقت الحالي، استعدادا لمواجهة منتخب غانا غدا، وهي المواجهة التي أصبحت مصيرية بعد التعادل مع منتخب موزمبيق في الجولة الأولى، وخسارة منتخب غانا أمام كاب فيردي».

المعنويات كانت مرتفعة للغاية

وتابع: «المعنويات كانت مرتفعة للغاية، وجميع اللاعبين كانوا في تركيز كبير، والجهاز الفني كان هادئا للغاية، والمنتخب المصري تجاوز تعثر البداية وهذا كان واضحا في المؤتمر الصحفي الذي ظهر فيه فيتوريا بثقة كبيرة، ورفض أن يستخدم مبرر ارتفاع درجات الرطوبة أو درجات الحرارة، كما ألمح إلى إجراء تغييرات في تشكيل مباراة غانا عن التشكيل الأساسي الذي لعب به مباراة موزمبيق، لكنه أوصل رسالة مفادها أنها ليست بسبب مشكلة في أداء بعض اللاعبين، ولكن الخصم مختلف ويحتاج طريقة لعب مختلفة».