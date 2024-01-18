مركز الدراسات المستقبلية بجامعة القدس: الضغوط العالمية غير كافية لوقف حرب غزة

قال الدكتور أحمد رفيق عوض رئيس مركز الدراسات المستقبلية بجامعة القدس، إنه على الرغم من الانتقادات التي توجه للاحتلال والمظاهرات الحاشدة التي تجوب الشوارع الغربية، والانتهاكات التي رصدتها وسائل الإعلام العربية والغربية، لم يجد الاحتلال حتى الآن الضغوط الكافية لوقف الحرب الوحشية ولا حتى تلك الضغوطات الداخلية المتصاعدة.

استمرار الحرب بغزة

وأضاف «رفيق» خلال حوار عبر تطبيق «زووم» مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج مساء DMC عبر فضائية DMC، أن التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي تؤكد على استمرار الحرب بغزة، تعكس عدم وجود ضغوطات عالمية يمكنها كبح جماح الحكومة الإسرائيلية في العدوان الجنوني على سكان القطاع.

حرب غزة 2023 استثنائية

وأوضح رئيس مركز الدراسات المستقبلية بجامعة القدس، أن حرب غزة 2023 استثنائية وجديدة على الاحتلال، لافتا إلى وجود مظاهر جديدة بالداخل الإسرائيلي ظهرت على السطح بهذه الحرب لأول مرة، منها وجود أسرى لدى المقاومة الفلسطينية ومظاهرات ضد الحكومة الإسرائيلية، إضافة لوجود خلافات وانقسامات بالحكومة الإسرائيلية، كما أنهم هذه المرة لم يتمكنوا من التحدث كـ«منتصرين».