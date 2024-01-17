زعيم المعارضة في دولة الاحتلال: إسرائيل بحاجة ماسة للتغيير وإقالة نتنياهو

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن المعارضة في دولة الاحتلال الإسرائيلي تطالب بإقالة رئيس الحكومة الحالي، بنيامين نتنياهو، بعد مرور أكثر من 100 يوم من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

نتنياهو غير مؤهل

في الوقت الذي ذكر موقع «يديعوت أحرونوت»، أن زعيم المعارضة، يائير لبيد، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي غير مؤهل لمنصبه في ظل استمرار احتجاز المواطنيين الإسرائيليين من قبل الفصائل الفلسطينية.

حاجة ماسة للتغيير

وأشار الموقع نقلا عن لابيد، إلى أن قرار وزير الدفاع الإسرائيلي باستمرار القتال بشكل جزئي في غزة يعرض الإسرائيليين للخطر في ظل الحكومة غير الكفء وغير المؤهلة، مؤكدا أن إسرائيل في حاجة ماسة حاليا من أجل التغيير في إشارة لنتنياهو، فيما سيعمل حزب العمل الإسرائيلي على تقديم مقترح بسحب الثقة من الحكومة الإسرائيلية الحالية.