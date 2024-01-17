أستاذ علوم سياسية: الاحتلال الإسرائيلي يتخبط بسبب المحاكمة الدولية

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنَّ 84 صفحة ملخص مذكرة الدعوى المقدمة إلى محكمة العدل الدولية من جنوب أفريقيا، وتضمنت اتهامات لدولة الاحتلال الإسرائيلي بارتكابها جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في الحرب على غزة، وتم تقسيم الاتهامات إلى ممارسات وانتهاكات قامت بها إسرائيل مُسند إليها الوقائع بالتواريخ والبراهين والأدلة، والمذكرة لم تترك ثغرة في الغالب للطعن فيها.

إدانة الاحتلال الإسرائيلي

وأضاف «فهمي»، في حواره مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «الحياة اليوم»، والمُذاع على شاشة «قناة الحياة»، أنَّ الانتهاكات الإسرائيلية وآلياتها الموثقة تناولتها المذكرة التي تدين إسرائيل بناء على الاتفاقية الدولية القانونية الموقعة في عام 1948، وتُحاسب دولة الاحتلال الإسرائيلي بناء على هذه الاتفاقية اليوم أمام محكمة العدل الدولية.

وتابع أستاذ العلوم السياسية: «دولة الاحتلال الإسرائيلي جندت نفسها قبل أحداث المحاكمة والعرض عليها بأكثر من أسبوعين، ليشكل رئيس الوزراء الإسرائيلي مجموعة أُطلق عليها اسم اللجنة العليا للدفاع عن إسرائيل في لاهاي، وهدف هذه اللجنة أن تكون بمثابة حائط صد أمام كل ما يمكن طرحه من الآن فصاعداً، عبر كتابة المقالات في الدوريات وما إلى ذلك، والهدف منها هو تبييض وجه إسرائيل».

فشل إسرائيل

واستطرد: «حتى هذه اللحظة، فشلت إسرائيل في إدارة معركتها، فهي بطبيعة الحال تعاملت بنوع من العصبية والتوقعات بأنها ستدير المعركة إعلامياً وسياسياً وقومياً، والتخبط في حرب غزة انعكس على أداء دولة الاحتلال الإسرائيلي، وهناك حالة فزع وخوف مما هو قادم، ولكن رغم ذلك علينا أن نعرفه أن الحكم من الممكن يأخذ سنوات حتى يصدر، وذلك كي لا نتفاجىء».