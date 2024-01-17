طريقة سحرية للتخلص من بقع الملابس الصفراء.. وفر الفلوس

تعد البقع الصفراء في الملابس خاصة البيضاء، من الأشياء التي يصعب إزالتها وتُعطي مظهرًا غير لائق، مما يسبب حالة من الحرج لصاحبها وسط أصدقائه، لذلك يحرص الجميع على إيجاد الطرق لإزالة هذه البقع، ونستعرض طريقة سحرية للتخلص من بقع الملابس الصفراء.

طريقة سحرية للتخلص من بقع الملابس الصفراء

أناقة المظهر ونظافة الملابس، هي أكثر ما يحرص عليها الإنسان خلال يومه، لذلك عندما تظهر بقع الملابس الصفراء على الملابس وخاصة البيضاء، يبحث الشخص على الطرق السحرية لتنظيفها والتخلص منها، دون التأثير على شكل وجودة الملابس، ومن أبرز الطرق السحرية للتخلص من البقع الصفراء على الملابس هي معجون الأسنان.

العديد من الاشخاص، يعتقد أن معجون الأسنان يستخدم في تنظيف الأسنان فقط، إلا أن هناك فوائد أخرى له، خاصة في إزالة البقع الصفراء من الملابس، وفق لما نشره موقع «cleanipedia»، ويستخدم المعجون في إزالة البقع الصفراء عن طريق إضافة كمية مناسبة منه على البقعة المراد إزالتها.

استخدام معجون الأسنان للتخلص من البقع الصفراء

ما يقرب من 20 دقيقة، هي المدة التي لابد من ترك معجون الأسنان على البقعة، ومن ثم فركها جيدًا بواسطة الفرشة حتى تزول تلك البقعة، وتكرر هذه العملية حسب الحاجة لإزالة كل البقع المراد تنظيفها، ثم غسل المعجون جيداً من الملابس، وأخيرًا غسل القطعة كاملة داخل الغسالة.

كما يمكن التخلص من بقع الملابس الصفراء عن طريق استخدام الخل الأبيض، وذلك بإضافة كوب من الخل على بقعة الملابس، ثم فركها جيدًا، والحرص على تغطيتها بالخل تمامًا، وتركها لمدة 15دقيقة حتى يتغلل الخل داخل البقعة ويُفتتها، ومن ثم وضع قطعة الملابس في الغسالة.