4 نصائح للمواطنين في الدقهلية عند شراء الملابس الشتوية

قدمت مديرية التموين بالدقهلية عدة نصائح وإرشادات للمواطنين، عند شراء الملابس الشتوي في محافظة الدقهلية، بالتزامن مع التخفيضات التي تعلنها المحال التجارية في الوقت الحالي.

نصائح للمواطنين عند شراء الملابس الشتوي بالدقهلية

وأشار السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، إلى أنه يجب على المواطنين عند شراء الملابس الشتوي، اتباع الآتي:

- عدم وجود أي قطع بالملابس أو وجود تنسيل في المنتج أو تفكك بالخياطة، ويتم التأكد من خلال شد أجزاء الملابس، خاصة الإبط والأذرع، من أجل التأكد من تماسك النسيج.

- معاينة السوستة والأزرار، قبل بدء استخدام المنتج.

- التأكد من جودة اللون، وعدم وجود أي تغير في باللون أو الصبغة، ويتم التأكد من خلال استخدام منديلا للتأكد من ثباته.

- عند شراء المنتج من على الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال التواصل مع الموقع، يجب مراجعة المنتج قبل الدفع، ومعرفة طرق إرجاع المنتج في حالة وجود أي عيوب، أو وجود رغبة في إرجاع المنتج واسترداد المبلغ المدفوع وطرق استلامه.