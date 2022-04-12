هل استخدام معجون الأسنان يبطل الصيام؟ أمين الفتوى بدار الإفتاء يجيب

دائما ما يظل السؤال الأبرز الذي يشغل بال الكثير من الصائمين خلال شهر رمضان الكريم هو «هل معجون الأسنان يبطل الصيام؟»، نظراً لحاجة الصائمين إلى تنظيف أسنانهم، ولكن يخافون أن يكون استعمال كل من فرشاة الأسنان والمعجون خلال ساعات الصيام يُفطرهم، لذا أجابت وزارة الصحة والسكان من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» على هذا السؤال.

هل معجون الأسنان يبطل الصيام؟.. «الصحة» تُجيب

وتوضح «الوطن» الإجابة على سؤال «هل معجون الأسنان يبطل الصيام؟» من خلال مقطع الفيديو الذي نشرته وزارة الصحة والسكان على صفحتها الرسمية، ويتحدث من خلاله الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى في دار الإفتاء.

المضمضة جيداً وإخراج بقايا المعجون من الفم

ويقول الدكتور أحمد ممدوح خلال مقطع الفيديو إن استعمال فرشاة الأسنان أمر مشروع واستعمال معجون الأسنان أيضًا لا يتسبب في إفطار الصائم، طالما أن الإنسان قد أخرج المعجون وبقايا المعجون من فمه وتمضمض جيداً، وحتى إن تبقى طعم المعجون المنعش في الفم، فإنه لا يفطر الصائم.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الذي يُفطر هو وجود جسم غريب يبتلعه الشخص، ففي حالة ابتلاع الصائم معجون الأسنان فإنه يُفطر، أما في حالة غسيل الأسنان بالمعجون وبعدها تمضمض جيداً وأخرجه من فمه لا يقع الإفطار.

لمرضى الكلى في رمضان.. نصائح مهمة من وزارة الصحة

وفي سياق آخر، كانت وزارة الصحة والسكان قد وجهت العديد من النصائح إلى مرضى الكلى خلال شهر رمضان الكريم عبر منشور لها بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، أولها أن يشربوا كميات كبيرة من المياه خلال الفترة من آذان المغرب وحتى قبل آذان الفجر حتى يتمكنوا من تعويض الجفاف في ساعات الصيام.

وأضافت وزارة الصحة أنه يجب على مرضى الكلى في رمضان أن يستشيروا الطبيب المعالج بشأن تقسيم الأدوية على مدار فترة الإفطار بشكل متوازن، بالإضافة إلى الالتزام بنظام غذائي صحي أبرزه الابتعاد عن الملح.