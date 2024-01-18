بريطانيا تسجل أسوأ موجة برد منذ 14 عاما.. إغلاق أكثر من 100 مدرسة

سجلت بريطانيا أسوأ موجة برد منذ أكثر من 14 سنة، والتي دفعت السلطات الإنجليزية لتحذير السكان مع إغلاق مدارس وتعطل طرق رئيسية في البلاد وسط صعوبات كبيرة في البلاد.

تسجيل درجات حرارة منخفضة

وبحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية، فإن البلاد تسجل حاليًا انخفاض درجات حرارة أقل من 15 درجة مئوية تحت الصفر، وهي درجات لم يعتد عليها الإنجليز منذ فترة، وستغطي بعض المناطق بالثلج في بريطانيا وسط موجة برد تأتي من القطب الشمالي.

درجات حرارة غير مسبوقة

وكان آخر انخفاض كبير في درجات الحرارة في بريطانيا في يناير 2010 حيث تم تسجيل 22 درجة مئوية تحت الصفر، ولكن حاليا وصلت درجات الحرارة إلى 15 درجة تحت الصفر، وسيظل هناك تساقط للثلوج الأسبوع المقبل وسط تحذيرات مستمرة من هيئة الأرصاد.

إغلاق أكثر من 100 مدرسة

وشهدت البلاد إغلاق أكثر من 100 مدرسة في مقاطعة اسكتلندا أبوابها فيما يشعر السائقون بصعوبة في التنقل بين الشوارع حيث تم إغلاق بعض الطرق الرئيسية في البلاد وسط صعوبات الحركة لمختلف الأشخاص.

كوارث في مناطق مختلفة في العالم

ويشهد هذا العام تغيرات طبيعية بدأت في الساعات الأولى مع حدوث زلزال في دولة اليابان الواقعة في قارة آسيا بشدة أكثر من 7 درجات على مقياس ريختير وسط وفاة أكثر من 200 شخص وتعطل المرور في البلاد وحدوث انهيارات لبعض المبني مع وجود هزات ارتدادية، فيما شهدت موريشيوس والبرازيل والكونغو فيضانات قوية.